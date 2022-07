Corticeira Amorim e Nike de mãos dadas pela sustentabilidade

A Corticeira Amorim lançou um novo produto com materiais reciclados da Nike no mercado americano. O subpavimento “Go4Cork Blend” visa a obtenção de um impacto positivo no ambiente, através da criação de uma solução sustentável para o setor da construção.

A “Nike Grind” é uma coleção de materiais reciclados desenvolvida pela Nike e composta por sobras de fabricação. Aliando-se a esta, a corticeira Amorim propôs o subpavimento “Go4cork Blend”, que é produzido pela Amorim Cork Composites, uma unidade de negócio da corticeira Amorim, responsável pelo desenvolvimento de produtos, soluções e aplicações para algumas das indústrias do mundo.

Este novo produto pretende ter um impacto positivo no ambiente, através da criação de uma solução sustentável, tendo por base os princípios da economia circular.

A Amorim Cork Composites utilizou na composição deste produto o compósito de cortiça e espuma de EVA, proveniente dos excedentes do processo de fabrico de calçado da “Nike Grind”.

A nova solução assenta numa formulação que visa proporcionar um elevado desempenho ao subpavimento, devido às características únicas que a cortiça confere a esta aplicação durabilidade, conforto, impermeabilidade, anti vibração e isolamento térmico e acústico. Segundo um estudo levado a cabo pela consultora EY, o balanço de carbono do subpavimento é negativo, representando -5.5kg CO2 eq/m2. Isto significa que este produto promove um sequestro de carbono no montado, que é superior às emissões de CO2 que resultam da sua produção. O subpavimento “Go4cork Blend” com “Nike Grind” é, por isso, uma excelente opção para quem procura uma solução sustentável e de alta performance.

António Rios de Amorim, presidente e CEO da Corticeira Amorim, destaca o facto de “o produto refletir uma aposta contínua da Corticeira Amorim na área da economia circular, assumindo a sustentabilidade como um compromisso e como um dos pilares estratégicos da atividade da empresa”. Salienta ainda que “no futuro, a Amorim Cork Composites vai continuar a fazer o que faz de melhor, ou seja, acrescentar valor à cortiça de forma competitiva, diferenciadora e inovadora”.

