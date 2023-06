Cortiça ganha espaço na cidade

A Corticeira Amorim e a experimentadesign apresentam “City Cortex“, um programa de génese cultural que explora a intersecção entre contextos urbanos contemporâneos e a cortiça.

O programa encara a cidade como um organismo vivo e dinâmico, respondendo aos desafios urbanos do século XXI, onde questões como fruição, proteção, intergeracionalidade, coesão social, conforto, sustentabilidade e gestão de recursos são essenciais.

Através dos contributos de arquitetos e designers reconhecidos internacionalmente, “City Cortex” pretende criar projetos originais para espaços públicos e semipúblicos em diferentes cidades, começando por Lisboa, onde os participantes experimentam, testam e expandem as possibilidades de utilização da cortiça portuguesa e da sua indústria transformadora. Além disso, o programa visa inspirar um pensamento inovador marcado por ideias e cruzamentos que ofereçam um contributo positivo e útil às comunidades e à sua interação com o meio natural.

O programa também procura oferecer uma experiência lúdica ao cidadão, transformando os espaços urbanos comuns num “playground”, um espaço de interação multidisciplinar e multicultural.

O proposto por City Cortex é colocar a cortiça como mote para repensar a experiência do espaço público urbano, despertando o interesse para uma utilização de materiais sustentáveis, que possam fazer parte de uma economia circular e tenham um papel fundamental na ativação participada e lúdica do espaço. É uma forma de sensibilização do público, dos pontos de vista pedagógico, ético e ecológico.

Produzido e implementado pela Corticeira Amorim, com curadoria da experimentadesign e apoio à produção da Artworks, o projeto “City Cortex” visa exponenciar as características materiais e sensoriais da cortiça ao mesmo tempo que promove as relações emocionais e sociais, tão prementes nos centros urbanos.

“City Cortex” foca-se essencialmente na expansão das possibilidades de utilização de um material sustentável e natural em contextos urbanos, na construção de um caminho para uma maior consciencialização sobre a sustentabilidade no desenvolvimento das paisagens urbanas contemporâneas e na inspiração de um pensamento inovador, marcado por ideias e intersecções que ofereçam um contributo positivo e útil à vivência enquanto comunidade e interação com o meio natural.