Córsega vai ter permanências consulares em Bastia e Porto Vecchio

A realização das permanências consulares nas cidades das costas setentrional e oriental da Córsega, Bastia e Porto Vecchio, corresponde a um “desejo forte das nossas comunidades ali residentes”, afirma, em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O objetivo é aproximar os serviços consulares dos cidadãos, na ilha francesa, “cuja orografia acidentada dificulta as deslocações ao Consulado Honorário em Ajaccio”.

Estão já programadas quatro permanências:

– 1.ª permanência em Bastia – 29/02 (12h00-16h00) e 01/03 (09h00-13h00), (já completa dias depois do anúncio no Facebook)

– 1.ª permanência em Porto Vecchio – 16/05 e 17/05

– 2.ª permanência em Bastia – 24/10 e 25/10 (datas indicativas)

– 2.ª permanência em Porto Vecchio – 14/11 e 15/11 (datas indicativas)

O Consulado Honorário em Ajaccio serve os cerca de 20.000 portugueses e lusodescendentes residentes na Córsega. O Estado português mantém na ilha um funcionário destacado permanente que co-adjuva a Cônsul honorária, Jeanne Pantalacci, nas suas funções.

O Consulado Honorário em Ajaccio, sito no 8 Place Général de Gaulle, Res. Diamant 2, 1er étage, atende mediante marcação, dias úteis das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00.

Os cidadãos que pretendam aceder aos serviços são convidados a visitarem o site, no qual estão disponíveis informações completas sobre todo o tipo de atos consulares (cartão de cidadão, passaporte, estado civil, notário, procurações, etc.), bem como a página do Facebook do Consulado Honorário em Ajaccio.

Para outros esclarecimentos, o Centro de Atendimento Consular atende os pedidos de informação pelo telefone 0173011680, dias úteis entre as 9h e as 17h, ou por escrito, através do formulário de contacto disponível aqui.