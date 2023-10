Corrida a prémio sueco conta com sete autores portugueses

Sete autores portugueses, entre os quais Mariana Rio, David Machado e José Vaz, estão nomeados para o prémio literário sueco Astrid Lindgren Memorial Award 2024.

O prémio Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) é uma iniciativa do Conselho Sueco das Artes e tem um valor monetário de cerca de 431.000 euros destinado a escritores, ilustradores, instituições e pessoas que trabalhem na promoção do livro e da leitura para os mais novos.

Entre os nomeados para 2024, esta quinta-feira anunciados pela organização na Feira do Livro de Frankfurt, estão três autores portugueses candidatos pela primeira vez: a ilustradora Mariana Rio e os escritores David Machado e José Vaz.

A eles juntam-se ainda Bernardo P. Carvalho, António Jorge Gonçalves, André Letria e Catarina Sobral, todos da área da ilustração e desenho gráfico, anteriormente nomeados para o prémio.

Mariana Rio (1986), formada em Design Gráfico e Design de Comunicação, já foi premiada em Portugal, Estados Unidos e Coreia do Sul pelo trabalho como ilustradora.

É coautora de livros como “A construção do mundo”, com Fábio Monteiro, “Vamos descobrir a Biblioteca Nacional”, com Luísa Ducla Soares, “A casa-a da doutora Farnsworth”, com Joana Couceiro, e “Fatma”, com Conceição Dinis Tomé.

David Machado (1978), que acaba de publicar o livro ilustrado “Esta história”, com João Fazenda, é autor de contos, romance e romance juvenil, nomeadamente “Os reis do mar”, “Não te afastes” e “O tubarão na banheira” (2009).

José Vaz (1940) começou a escrever para os mais novos em finais dos anos 1970, tendo publicado contos e teatro, como “Para sonhar com borboletas azuis”, “A Viagem à Terra dos Oxalás”, “O Mandarim Fi-Xú” e “Celestino, o rato da biblioteca”.

A lista total de nomeados integra 245 candidatos de 68 países e o vencedor será anunciado a 9 de abril de 2024, coincidindo com a Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha, Itália.

Este ano, o prémio ALMA foi atribuído à escritora norte-americana Laurie Halse Andersen, que doou parte do dinheiro à organização Pen América, para o combate à censura de livros.