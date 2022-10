Corrente de oração começou em Fátima unindo crianças católicas

Crianças de todo o mundo uniram-se para a corrente de oração do terço pela paz, esta terça-feira, numa iniciativa mundial da Fundação Ajuda a Igreja que Sofre (AIS).

A corrente de oração teve o seu “epicentro, novamente, em Portugal com a adesão do Santuário de Fátima, na Capelinha das Aparições, pelas 18h30” mas foi participada pelos 23 secretariados da Fundação Ajuda a Igreja que Sofre.

Também a diretora do secretariado português da Fundação AIS, Catarina Bettencourt Martins, destaca a iniciativa internacional.

“Vamos rezar com as crianças como Nossa Senhora pediu aos três Pastorinhos em Fátima. Esta é uma iniciativa internacional da Fundação AIS que reúne todos os seus 23 secretariados, mas é aqui, em Portugal, no Altar do Mundo, que a oração do Terço com as crianças ganha um maior significado”, disse.

Catarina Martins de Bettencourt lembrou ainda que “não é só rezar pela Ucrânia, mas também por todos os países e lugares onde não há paz, onde há sofrimento, onde as famílias estão enlutadas”.

A jornada de oração do Terço com as crianças é uma iniciativa que se tem vindo a repetir de ano para ano e conta com a adesão do Santuário de Fátima, da Rede Mundial de Oração do Papa, do Apostolado Mundial de Fátima, do Secretariado Nacional da Educação Cristã e das Obras Missionárias Pontifícias.

O evento foi transmitido em directo na página do evento e nas redes sociais da Fundação AIS.