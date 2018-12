Corpo encontrado na Galiza é de português de 73 anos

Após um mês de investigações, o corpo de um homem que deu à costa na praia de Raeiros, na Galiza, Espanha, no dia 24 de novembro, foi identificado como sendo de um português de 73 anos.

O recurso a análises de ADN permitiu chegar à identidade do cadáver – um habitante do distrito do Porto que foi dado como desaparecido uma semana antes de o corpo ter sido encontrado.

Apesar de não ter qualquer documento, a roupa da vítima continha bens que indiciavam que estivesse ligada a Portugal.