Corpo encontrado em poço em Viseu

Um corpo foi encontrado na noite de sexta-feira no interior de um poço em Póvoa da Medronhosa, Viseu, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) local, estando as autoridades a investigar a ocorrência.

“Recebemos o alerta às 22:17 para um afogamento num poço em Póvoa da Medronhosa. Da ocorrência resultou uma vítima mortal, com o óbito a ser declarado no local”, disse à Lusa fonte do CDOS, não avançando informações sobre a vítima mortal.

A PSP confirmou a ocorrência e explicou que está a investigar em que circunstâncias ocorreu a morte.

No local estiveram 13 operacionais e seis viaturas, dos bombeiros, da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) e da PSP.