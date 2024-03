Corpo encontrado em encosta na Madeira

Um homem foi encontrado morto de manhã na encosta do miradouro da Vigia, no concelho de Santana, no norte da ilha da Madeira, mas não há indícios de crime, indicou fonte da Polícia Judiciária.

“Estamos a fazer diligências, mas não nos parece uma situação que aponte para a prática de crime”, disse a mesma fonte, em declarações à agência Lusa.

O cadáver foi avistado por um popular e o resgaste foi orientado pelos Bombeiros Voluntários de Santana.

Embora não tenha sido revelada a identidade do homem, a mesma fonte indicou que se poderá tratar de um residente nos arredores do miradouro da Vigia, na freguesia de São Jorge, no concelho de Santana, com cerca de 60 anos.