Corpo desmembrado encontrado em França é de uma portuguesa

O corpo de uma mulher encontrado no passado mês de setembro em Mont-Saint-Martin, uma comuna francesa junto à fronteira com o Luxemburgo, pertence a uma portuguesa que vivia no grão-ducado.

De acordo com o jornal Contacto, que avança a informação da nacionalidade da vítima com base no Ministério Público do Luxemburgo, “há de facto indícios de que a vítima era de nacionalidade portuguesa e vivia no Grão-Ducado”. O organismo terá recusado prestar mais declarações.

O crime foi denunciado no dia 19 de setembro por um adolescente que passava junto a um prédio abandonado e que terá visto um corpo desmembrado de uma mulher. A cabeça não foi encontrada.

A investigação continua a decorrer.