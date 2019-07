Corpo de Steve Maia Caniço encontrado no rio Loire

O corpo do lusodescendente Steve Maia Caniço foi encontrado pelas autoridades francesas no rio Loire, em Nantes.

Steve Maia Caniço, um lusodescendente de 24 anos, estava desaparecido desde a madrugada do dia 22 de junho.

A autópsia realizada esta terça-feira confirmou a identidade do corpo que estava em avançado estado de decomposição”.

O corpo foi encontrado não muito longe do local onde o jovem, de 24 anos, foi visto pela última vez na noite de 21 para 22 de junho, no cais Wilson, na cidade de Nantes, pouco depois de as autoridades terem expulsado um grupo de jovens, que estava a assistir a um concerto, com o apoio de gás lacrimogéneo.

Na fuga, cerca de 14 pessoas terão caído ao rio, e desde o desaparecimento, várias pessoas protestaram contra a carga policial. No dia 20, várias pessoas fizeram um cordão humano ao longo do rio como forma de tributo ao jovem e um mural foi criado em Nantes com a imagem de Steve Maia Caniço.

As autoridades abriram uma investigação à atuação da polícia no local.

