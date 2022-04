Corpo de português encontrado em poço na Galiza

As autoridades espanholas já conseguiram identificar o homem que terá sido assassinado, entre 2019 e 2020, e atirado a um poço em Porrinho, na província de Pontevedra, Galiza. A polícia chegou a pedir a colaboração dos cidadãos para identificar a vítima, encontrada a 21 de fevereiro de 2021, através de uma espécie de retrato-robô do rosto obtido a partir das estruturas ósseas faciais.

De acordo com o “El País”, que avança esta sexta-feira a notícia, após a divulgação das imagens pela imprensa portuguesa e espanhola, a 10 de março, a mãe do homem terá entrado em contacto com as autoridades após o reconhecimento das feições do filho.

A vítima, que teria 37 anos quando morreu, era natural de Viana do Castelo e morava em Porrinho na altura do desaparecimento.

