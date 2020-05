Coronavírus infetou 4,6 milhões em todo o mundo

O novo coronavírus já matou pelo menos 311.959 pessoas em todo o mundo desde que foi detetado em dezembro, na China, de acordo com um relatório elaborado este domingo pela AFP.

Mais de 4.647.980 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 196 países e territórios desde o início da pandemia.

O número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, já que um grande número de países testa apenas os casos que requerem tratamento hospitalar.

Entre esses casos, pelo menos 1.656.100 foram considerados curados.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 88.754 óbitos em 1.467.884 infeções. Pelo menos 268.376 pessoas foram declaradas curadas.

Segue-se o Reino Unido, com 34.466 mortes em 240.161 casos, a Itália com 31.763 mortos (224.760 casos), a Espanha com 27.650 mortos (231.350 casos) e a França com 27.625 mortos (179.365 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou oficialmente um total de 82.947 casos (seis novos entre sábado e domingo) incluindo 4.634 mortes (uma nova) e 78.227 curas.

A Europa totalizou hoje 165.725 mortes em 1.882.402 casos, Estados Unidos e Canadá 94.512 óbitos (1.543.654 casos), a América Latina e o Caribe 28.629 mortes (505.427 casos), a Ásia 12.157 mortes (353.577 casos), o Médio Oriente 8.108 mortes (273.241 casos), a África 2.702 mortes (81.294 casos) e a Oceânia 126 mortes (8.391 casos).