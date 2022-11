Corolla Cross: descubra o novo SUV híbrido da Toyota

Chegou o SUV do modelo mais vendido do mundo e o primeiro com o mais recente sistema híbrido de quinta geração Toyota.

Pode descobrir o novo Corolla dias 19 e 20 de novembro no nosso parceiro CAR Avenue, duas garagens Toyota no Luxemburgo, em Bertrange e Foetz, inscreva-se aqui e habilite-se a ganhar um fim de semana ao volante do Corolla Cross.

O novo Toyota Corolla Cross oferece a toda a sua família o que é necessário para enfrentar as imprevisíveis reviravoltas do dia-a-dia familiar. Garanta eficiência de combustível, uma posição de condução alta e um interior incorporado com a tecnologia do futuro.

Bem-vindo à versatilidade sem esforço e alto desempenho. Poucas coisas são tão imprevisíveis quanto a vida familiar, especialmente quando precisamos de levar a casa às costas. O Corolla Cross está equipado para dar resposta a qualquer desafio.

Seja uma viagem mais longa ou a brincar aos motoristas para levar os mais novos às atividades, a tecnologia incorporada no Corolla Cross permitirá otimizar a sua performance de condução.

O novo Toyota Corolla Cross está disponível a partir de 32.500 euros no Luxemburgo.