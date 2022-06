Coro português atua no Luxemburgo

O Coro Sinfónico Lisboa Cantat (CSLC) foi criado em 1977. É um coro amador que conta atualmente com cerca de 80 membros, alguns dos quais provêm de escolas de música como o Conservatório Nacional, a Academia de Amadores de Música e o Instituto Gregoriano de Lisboa.

Este coro português vai atuar duas vezes no Luxemburgo: dias 11 e 12 de junho.

A primeira atuação do CSLC é uma organização da Embaixada de Portugal e o Centro Cultural Português – Camões Luxemburgo, em colaboração com o Conservatório do Luxemburgo. Intitulado Concerto de Amizade Luxemburgo-Portugal, além do Coro Cantat, atua nessa noite o coro dos jovens do Conservatório do Luxemburgo. O concerto terá lugar no Auditório do Conservatório no sábado, 11 de Junho, às 20 horas.

O Coro Sinfónico Lisboa Cantat atua também no domingo, dia 12 de junho, às 16 horas, em Bertrange, no espaço ARCA.

Os bilhetes para qualquer um dos concertos são gratuitos mas devem ser reservados em www.luxembourg-ticket.lu.