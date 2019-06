Coretos: Monumentos com história e sentimentalismo

Em muitas localidades portuguesas ainda existem os tradicionais coretos. Estes pequenos palcos, geralmente redondos ou com a forma de polígonos e com telhados variados, eram antigamente os sítios ideais para a realização de concertos, onde as bandas filarmónicas e os discursos públicos se destacavam.

Ainda vamos encontrar em Lisboa, Coimbra, Mafra, Ponta Delgada, Portimão e noutras vilas e cidades portuguesas, este tipo de palco com cobertura que passou a ser uma espécie de monumento situado normalmente em praças e jardins.

Este tipo de monumento especial é ainda caracterizado por ter alguns degraus que vão dar ao palco elevado. Embora a maioria dos coretos tenham grades simples ou trabalhadas, descobre-se igualmente alguns coretos com muros brancos ou de outras cores.

Este tipo de edificações em espaços públicos ou privados são verdadeiras relíquias tanto em Portugal, como no Brasil, Inglaterra e França. Estes são objetos de admiração de muitos fotógrafos e curiosos. Felizmente, vamos encontrar em bibliotecas e livrarias uma bibliografia excelente sobre coretos de Portugal e da Europa.