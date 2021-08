Coreógrafo português recebe condecoração do Estado francês

Fábio Lopez, diretor artístico e coreógrafo residente da “Compagnie Illicite Bayonne”, foi nomeado pela ministra francesa da Cultura, Roselyne Bachelot, Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

“Estou muito sensibilizado por receber esta distinção pelo meu trabalho enquanto coreógrafo e dançarino” disse o português Fábio Lopez. “Agradeço a todos os que me apoiaram e que acreditaram em mim durante todos estes anos.

Fábio Lopes nasceu em Lisboa em 1986 e estudou na Escola Artística de Dança do Conservatório Nacional. “Quando vim para o estrangeiro, com 17 anos, cada vez que dizia o meu nome, escreviam-no sempre com Z. Eu tinha programas de espetáculos, quando dançava com o Maurice Béjart, e escreviam o meu nome sempre com Z. Então, para guardar a mesma identidade, decidi deixar ficar o Z no meu nome” explicou numa entrevista ao LusoJornal.

