“Coradinha” é o novo sucesso de Celina da Piedade

Em 2020, em plena pandemia global, a artista Celina da Piedade lançou nas redes sociais o #challengecoradinha e recebeu dezenas de vídeos de todo o mundo, incluindo de coros, lares de idosos, famílias e crianças.

“Coradinha” é o primeiro tema de apresentação do novo disco “Celina da Piedade ao vivo na Casinha”, a ser editado pela Sons Vadios a 26 de Março deste ano. Apesar de se tratar de um “disco ao vivo”, foi gravado na verdade em circunstâncias muito especiais: no mítico estúdio do grupo Xutos & Pontapés, que colocou o seu espaço ao serviço de variados artistas para que ali pudessem fazer concertos online, em streaming, com todas as condições técnicas e profissionais.

A gravação deste tema coradinha é a forma de Celina da Piedade agradecer a todos pelo “envolvimento e amor demonstrado neste momento tão difícil”.