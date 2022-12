Coprodução lusa “Last Things” exibida no Festival de Cinema de Berlim

A coprodução portuguesa “Last Things”, realizada e escrita por Deborah Stratman, vai fazer parte da programação do Festival de Cinema de Berlim, em fevereiro do próximo ano, na secção Fórum Expandido.

Embora surja naquela secção como estreia mundial, o filme consta também da programação do festival norte-americano de Sundance, que vai acontecer em janeiro.

Uma coprodução entre a norte-americana Pythagoras Film, a portuguesa Stenar Projects e a francesa Elinka Films, “Last Things” (“Últimas coisas”, em tradução livre) é um filme de 50 minutos que aborda a “evolução e a extinção do ponto de vista das rochas e de vários futuros outros”.

“A geobiosfera é apresentada como um lugar de possibilidade evolucionária, onde humanos desaparecem, mas a vida perdura”, pode ler-se na sinopse.

De acordo com a Stenar Projects, “Last Things” é um “pequeno filme interessado na história grande e no agora longo”, baseado nas novelas de proto-ficção científica do francês J.-H. Rosny (1856-1940).

Segundo a produtora portuguesa, o filme tem como “pedras de toque centrais” “A Hora da Estrela”, de Clarice Lispector, “The Strange Adventures of a Pebble”, de Hallam Hawksworth, a hipótese da evolução mineral de Robert Hazen e os cenários multiespécies do “Chthulucene”, de Donna Haraway, entre outras.

“Passagens de Rosny e entrevistas com [Marcia] Bjørnerud formam a coluna vertebral de ficção científica e ciência factual do filme. As rochas são a sua âncora. Tocar rochas é encontrar uma duração alienígena. Confiamos nas rochas como arquivos, mas podíamos também escrever em água. No final, são as partículas que restam”, lê-se na página da produtora norte-americana.

A norte-americana Deborah Stratman é presença habitual no Curtas de Vila do Conde, “onde já venceu a Competição Experimental duas vezes, em 2003 e 2014”, recorda a página do festival português.

Berlim anunciou vários outros detalhes da programação de 2023, incluindo a lista de participantes no programa Berlinale Talents, na qual está o brasileiro Lui Avallos, realizador e criador em Realidade Virtual, estudante na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, segundo o seu ‘site’ pessoal.

O 73.º Festival Internacional de Cinema de Berlim vai acontecer entre 16 e 26 de fevereiro do próximo ano.