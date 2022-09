Convocatória da seleção sai esta quinta-feira

Fernando Santos anuncia esta quinta-feira os eleitos para os últimos dois encontros na Liga das Nações A, num lote em que devem constar Rúben Dias, João Mário, João Félix e, eventualmente, Gonçalo Ramos como estreante.

A partir das 12h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, Fernando Santos vai divulgar os nomes dos atletas – devem ser 26, à semelhança da última convocatória -, que vão enfrentar a República Checa e a Espanha no Grupo 2 da prova continental.

Gonçalo Ramos, de 21 anos, tem estado em evidência no Benfica, com seis golos e três assistências em 10 jogos oficiais, assim como o médio João Mário (quatro tentos e outros tantos passes para golo), que não veste a camisola lusa desde 12 de outubro de 2021.

O central Rúben Dias, do Manchester City, e o avançado João Félix, falharam os quatro jogos disputados em junho, devido a lesão, mas devem voltar a merecer a confiança do selecionador.

Em sentido inverso, Otávio, que sofreu um traumatismo na grade costal durante a derrota do FC Porto ante os espanhóis do Atlético de Madrid (2-1), para a Liga dos Campeões, vai estar de fora dos relvados durante algum tempo.

De resto, e apesar de não estarem a ser titulares nos seus clubes, casos de Cristiano Ronaldo (Manchester United), a viver uma seca de golos, Danilo (Paris Saint-Germain) e Diogo Jota (Liverpool), o último por culpa de uma lesão recentemente debelada, devem constar na lista.

Na baliza, Rui Patrício (Roma), Diogo Costa (FC Porto) e José Sá (Wolverhampton), que acabou por ser rendido por Rui Silva (Bétis), em junho, devem manter-se, assim como os defesas João Cancelo (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), Pepe (FC Porto), David Carmo (FC Porto), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund), além de Danilo e Rúben Dias. Já Domingos Duarte (Getafe), convocado da última vez, deve falhar nova chamada.

William Carvalho (Betis), João Palhinha (Fulham), Rúben Neves, João Moutinho e Matheus Nunes, todos do Wolverhampton, Vitinha (Paris Saint-Germain), Bernardo Silva (Manchester City) e Bruno Fernandes (Manchester United) serão, quase de certeza, convocados para o meio-campo.

Contudo, a zona do meio-campo é talvez aquela que Fernando Santos dispõe de mais opções, pelo que poderá suscitar mais dúvidas na ‘cabeça’ do selecionador, que não surpreenderia se fizesse regressar à equipa principal das ‘quinas’ Renato Sanches, agora ao serviço do Paris Saint-Germain, no qual é habitual suplente utilizado. Pedro Gonçalves, do Sporting, também é outro nome a ter em conta.

Para o ataque, além do capitão Cristiano Ronaldo e Diogo Jota, as escolhas, muito provavelmente, vão recair em Ricardo Horta (Sporting de Braga), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Guedes (Wolverhampton) e João Félix (Atlético de Madrid), enquanto André Silva, que não é titular indiscutível no Leipzig e ainda não marcou golos na Liga alemã, pode perder o lugar para Gonçalo Ramos ou para Rafa Silva (Benfica), ausente da seleção desde 04 de setembro de 2021.

No dia 24 de setembro, Portugal vai defrontar a República Checa, em Praga, concluindo a fase de qualificação da prova no dia 27, diante da Espanha, em Braga.

Após concluídas quatro jornadas, os lusos estão no segundo posto, com sete pontos, depois de ter superado a Suíça (4-0) e a República Checa (2-0) em Lisboa, ter empatado em Sevilha, com a Espanha (1-1), e ter saído derrotado de Genebra perante os helvéticos (1-0).

A Espanha lidera a ‘poule’, com oito pontos, seguida de Portugal, segundo, com sete, enquanto a República Checa é terceira, com quatro, e a Suíça está em quarto, com três.

A formação das ‘quinas’, vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à ‘final four’ da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

Os quatro vencedores dos grupos da Liga das Nações A qualificam-se para a fase final, que inclui meias-finais, final e partida de atribuição dos terceiro e quarto lugares. A ‘final four’ da terceira edição da prova será realizada em junho de 2023.