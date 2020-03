Convide um amigo para ser sócio do ACL e ganhe um prémio

Em Portugal há nesta altura 169 casos confirmados de infeção, incluindo dez pessoas que estão internadas nos cuidados intensivos. De acordo com o último balanço da Direção-Geral de Saúde, foram registados 1.704 casos suspeitos desde o início da epidemia. Mais de cinco mil pessoas estão sob vigilância das autoridades de saúde. Na sexta-feira, a Organização Mundial de Saúde declarou que a Europa se converteu no epicentro da pandemia do coronavírus. As escolas vão ficar fechadas a partir de segunda-feira e o Governo decidiu declarar o estado de alerta em todo o país. Na sexta-feira, a Organização Mundial de Saúde declarou que a Europa se converteu no epicentro da pandemia do coronavírus. A situação é mais grave neste momento em Itália, onde o número de mortos chega a 1266, tendo-se registado 250 vítimas mortais num só dia. Acompanhe aqui ao minuto os últimos desenvolvimentos.