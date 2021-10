Convidado do BOM DIA vai à bola entre os melhores do mundo em futebol de praia

O internacional português Léo Martins está entre os três finalistas para a eleição do melhor jogador de futebol de praia do Mundo, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol no seu sítio oficial na Internet.

O jogador luso contribuiu para o título de tricampeã europeia da seleção ‘das quinas’, sendo considerado o melhor jogador da Superfinal da Liga Europeia, além de campeão nacional pelo Sporting de Braga, clube pelo qual também ergueu a Taça de Portugal.

“Estou muito feliz. É o resultado de muito trabalho. Agora temos de aguardar para saber quem será o vencedor. Para ser sincero, nunca pensei muito nesta realidade. No entanto, a partir do momento em que começaram a avançar com esta possibilidade a verdade é que começa a surgir uma expectativa e uma esperança dentro de nós”, declarou Martins.

A distinção vai ser atribuída numa gala agendada para 06 de novembro, no Dubai. Os outros candidatos a melhor do Mundo são Philipp Borer (Suíça) e Ozu Moreira (Japão).

O português Jordan Santos é o atual detentor do título, conquistado em 2019.

