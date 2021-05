Convidado do BOM DIA vai à bola cumpre sonho de criança

Moreno, antiga glória do Vitória de Guimarães, cumpriu esta quinta-feira um sonho de criança ao ser anunciado como treinador principal do clube vimaranense.

Apenas três meses depois de confessar ao BOM DIA, em direto, que sonhava orientar o plantel principal do clube de Guimarães, Moreno foi agora chamado para substituir no cargo Bino Maçães e irá ficar, pelo menos, até ao final da presente temporada.

Moreno deu os primeiros toques na bola em 1991 e partilhou a sua formação entre o Guimarães e o Urgeses. Mais tarde, passou pelo Felgueiras, Macedo de Cavaleiros e Caçadores das Taipas, sempre a título de empréstimo, até ganhar espaço no clube que viria a representar por mais 13 temporadas.

Pelo meio, Moreno experimentou o futebol inglês, numa fugaz passagem pelo Leicester, e ainda representou o Nacional da Madeira.

Em 2017/18 pendurou as botas e na temporada seguinte tornou-se adjunto no Vitória. Esta temporada assumiu a equipa B e o seu trabalho fez com que fosse o escolhido para liderar o elenco principal.