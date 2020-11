Conversas com o meu filho 5

– Há escola amanhã, papá?

– Não, estás de férias.

– E tu, também estás de férias?

– Não, eu não estou de férias, são apenas as crianças que estão de férias. Os adultos têm de trabalhar.

– Ah, ok.. (fica pensativo e depois de alguns momentos) … Então, a minha professora também trabalha?

– Heu, não, os professores também estão de férias.

– Os professores não são adultos?

– Sim, são! (risos) Os professores são adultos!

– Então porque estão de férias, mas não as mamãs e os papás?

(Hesito e finalmente respondo:)

– Bem… porque é assim e pronto! (detesto responder esta frase feita e que não significa nada ao meu filho!)

Após um momento de silêncio, ele volta ao ataque:

– Sabes, papá?

– Sim?

– Penso que as mamãs e os papás deveriam estar de férias sempre que as crianças e os professores estão de férias!

(Desato a rir, mas ele olha-me muito seriamente).

– Então mais tarde serás sindicalista, meu filho!

Discussions avec mon fils (5)

– Demain, il y a école?

– Non, tu es en vacances.

– Et toi aussi?

– Non, je ne suis pas en vacances, c’est seulement les enfants qui sont en vacances. Les adultes doivent travailler.

– Ah… (il reste pensif et après quelques instants)… alors, ma prof aussi elle travaille?

– Heu, non, les profs eux aussi sont en vacances.

– C’est pas des adultes les profs?

– Si, si! (rires) Les profs sont des adultes!

– Alors pourquoi ils sont en vacances, mais pas les papas et les mamans?

(J’hésite et je finis par répondre)

– Ben…parce que c’est comme ça! (je déteste répondre cette phrase toute faite et qui veut rien dire à mon fils!)

Après un moment de silence, il attaque à nouveau:

– Tu sais quoi, papa?

– Quoi?

– Moi je pense que les papas et les mamans devraient être en vacances chaque fois que les enfants et les profs sont en vacances!

(Je rigole, mais lui me regarde très sérieusement)

– Alors, tu seras syndicaliste plus tard, mon fils!

JLC03112020