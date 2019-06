Convento de Elvas transformado em hotel

O hotel Vila Galé Collection Elvas, no distrito de Portalegre, é oficialmente inaugurado no sábado, tendo resultado da reabilitação do Convento de São Paulo, imóvel inserido no programa governamental Revive, foi anunciado.

Fonte do grupo Vila Galé disse à agência Lusa que a nova unidade hoteleira de quatro estrelas contou com um investimento de nove milhões de euros, tendo a abertura ocorrido no dia 31 de maio.

O Convento de São Paulo, localizado no centro de Elvas, classificado como Património da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), foi o primeiro, numa fase inicial, de 30 imóveis do Estado a ser colocado a concurso para concessionar a privados, no âmbito do programa Revive.

A unidade hoteleira, que criou 43 postos de trabalho diretos, é composta por 79 quartos em quatro diferentes tipologias, standard, familiar, suite e suite mezzanine.

O Revive é um programa conjunto dos Ministérios da Economia, Cultura e Finanças, que pretende valorizar e recuperar o património sem uso, reforçar a atratividade dos destinos regionais e o desenvolvimento de várias zonas do país.

Através de investimentos privados escolhidos por concurso, o Revive prevê recuperar imóveis para os tornar aptos para atividades económicas, nomeadamente nas áreas de hotelaria, restauração e cultura, ou outras formas de animação e comércio.