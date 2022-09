Contra-ataques venenosos dão vitória ao Sporting na Champions

O Sporting visitou e venceu esta quarta-feira, por 3-0, o Eintracht Frankfurt num duelo a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Na sua estreia no Grupo D, os leões usaram e abusaram do contra-ataque, sobretudo na segunda parte, e foram premiados com três importantes pontos.

Edwards, aos 65 minutos, Trincão, aos 67, e Nuno Santos, aos 82, foram os autores dos golos do conjunto verde e branco.

Para além dos portugueses e dos alemães, fazem também parte deste grupo os ingleses do Tottenham e os franceses do Marselha.