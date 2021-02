Conto português integra livro infantil na Expo Dubai

A Expo 2020 Dubai lançou a 2ª edição do ebook de conto infantis “Children’s Tales from Around the World”, a qual contém o conto popular de Portugal, entre outros 18 participantes internacionais.

A Expo 2020 Dubai reuniu histórias tradicionais e contos folclóricos que celebram as maravilhas do nosso planeta e do espírito humano. As singularidades de cada cultura, privilegiando a diversidade dos países participantes.

No Dia Internacional da Educação (24 de janeiro), a Expo 2020 Dubai lançou a 2º edição dos “Children’s Tales From Around The World”, com uma coleção de 43 histórias, dirigidas ao público mais jovem.

Num incentivo à leitura e à valorização do património de cada nação, estas histórias, que subsistiram durante gerações, fomentam a exploração de novas culturas e o reconhecimento dos valores comuns.

Portugal integra esta 2ª edição com a lenda popular portuguesa “A Sopa da Pedra”, que associa a gastronomia, a criatividade e o bom humor, com vontade de saber, praticar e partilhar coisas novas.

A parceria da Portugal Expo 2020 Dubai com a Câmara Municipal de Almeirim permitiu a adaptação para inglês – “The Legend of the Stone Soup: A Humble Gastronomic Tale About Sharing” – e as ilustrações inéditas de Mariana Mattos.

A coleção completa em formato digital, escrita em inglês, está disponível gratuitamente para descarga aqui, ou nas plataformas de publicações eletrónicas como o “Kobo” e na “Apple Books”.

Brevemente será lançada uma versão da lenda em português.