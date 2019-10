Conto de Sophia de Mello Breyner editado em alemão

A Oxalá Editora vai publicar ainda este mês a primeira edição alemã do conto “O Rapaz de Bronze”, de Sophia de Mello Breyner Andresen. Trata-se da segunda obra de Sophia de Mello Breyner que a editora da diáspora traduz para alemão. Em 2017 a tradução de “A Menina do Mar” ficou a cargo de Isabel Remer, que agora voltará a assumir essa tarefa.

Em comunicado a Oxalá Editora explica que esta edição surge por ocasião das “celebrações do centenário do nascimento da escritora portuguesa que se comemora oficialmente este ano, em Portugal”.

Para além da edição bilingue do conto “A Menina do Mar”, a escritora tem publicados, em alemão, alguns poemas em antologias, e um livro de poesia bilingue com 61 poemas.