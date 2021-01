Consumo de ovos em Portugal está em alta

Com um efetivo de dois milhões e duzentas e cinquenta mil galinhas poedeiras, distribuídas por 44 explorações em todo o território nacional, o Grupo CAC classifica e embala anualmente mais de 600 milhões de ovos, que resultam de quatro sistemas produtivos – gaiola, solo, ar livre e biológico. Líder incontestável no mercado português (detém 40% de quota de mercado) controla todas as fases do circuito produtivo, desde a produção de ração até à distribuição dos ovos.

Segundo Manuel Sobreiro, administrador e principal estratega do grupo “os resultados que alcançados em 2020 superaram as expectativas e mobilizaram a empresa para novos investimentos. Para 2021 estão já previstos investimentos de seis milhões de euros em novas aquisições e aumentos de capacidade instalada”.

Atualmente, o Grupo CAC comercializa as marcas Ovos Matinados (ar livre), Matinados Bio (biológico), Quinta do Prado Amarelo Solo (solo), Superovo (gaiola e solo), Saborosos (gaiola) e Iberovo (gaiola).

A marca Ovos Matinados (ovos de galinhas criadas ao ar livre, “as mais felizes de Portugal”) tem vindo a afirmar-se como âncora da empresa, registando, desde 2012, crescimentos anuais superiores a 30%. Esta marca contribuiu, igualmente, para mudar as tendências de consumo e consolidar o conceito da produção ao ar livre.

A exportação detém uma posição de relevo na estratégia futura da CAC, que em 2015 e 2016 chegou a escoar cerca de 30% da sua produção para a Europa (especialmente Sul e Centro), África, Ásia e Estados Unidos da América.

O crescimento acentuado da procura no mercado interno e a pandemia obrigaram a empresa a reduzir significativamente as exportações nos últimos anos mas o Grupo pretende retomar uma estratégia de internacionalização, com base na valorização económica das suas marcas.

O Grupo CAC está sediado na Bidoeira de Cima, em Leiria, e emprega atualmente 210 trabalhadores.