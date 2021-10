Consumo de canábis passa a ser legal no Luxemburgo

O Governo de Luxemburgo anunciou, esta sexta-feira, a legalização de canábis apenas para consumo próprio por maiores de 18 anos.

De acordo com o Governo luxemburguês, citado pelo “The Guardian”, as pessoas com mais de 18 anos vão poder plantar até quatro plantas de canábis. O cultivo é limitado à residência, ou seja, pode-se cultivar apenas dentro de casa, no jardim, varanda ou terraço.

A comercialização das sementes passa também a ser permitida, em lojas físicas ou online, ou até a importação de outro país. As sementes não terão qualquer limite nos níveis de tetra-hidrocanabinol (THC), principal substância psicoativa encontrada na canábis.

Continua a ser proibido o consumo desta droga em locais públicos, bem como a sua venda e transporte. Apesar de ainda haver algumas proibições, quem for apanhado com até três gramas da droga deixa de estar a cometer crime, já que a posse em público passa a ser considerada uma infração leve.

