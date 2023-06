Consultora portuguesa lidera projeto europeu do setor musical

A consultora portuguesa Inova+ vai coordenar o projeto LIVEMX, em consórcio com duas outras entidades, que tem quatro milhões de euros para distribuir e quer promover um setor musical mais diversificado na Europa.

O programa, financiado pela Comissão Europeia, vai ter como parceiras de consórcio as redes Live DMA e European Music Exporters Exchange e tem como áreas temáticas a apoiar a “Exportação de Música”, “Locais de Música ao Vivo” e “Circulação e Participação Digital”, de acordo com um comunicado da Inova+.

“Uma parte central do projeto é o regime de financiamento de vanguarda concebido para dar resposta a necessidades muito específicas do ecossistema musical europeu. O projeto prevê a aplicação de quatro milhões de euros de financiamento em cascata e apoiará 90 beneficiários do setor da música com subvenções e ações de reforço de capacidades”, pode ler-se no mesmo texto.

A consultora portuguesa coordena já o programa de financiamento europeu MusicAIRE, com 2,2 milhões de euros, que abriu no começo do ano passado.

No contexto do LIVEMX, vão ser abertos três convites para apresentação de propostas, estando previsto que o primeiro aconteça ainda em 2023.

“A nossa experiência na gestão deste tipo de projetos, combinada com o trabalho distintivo dos nossos parceiros, mereceu o reconhecimento da Comissão Europeia e a confiança na gestão do LIVEMX. Estamos todos empenhados no cumprimento da nossa missão de reforçar o setor musical europeu, promovendo oportunidades com valor acrescentado para os vários agentes do setor”, afirmou, no comunicado, Sara Brandão, da Inova+.