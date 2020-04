Consulados portugueses inundados de questões sobre as férias de Verão

“Face ao elevado número de pedidos de informação que estamos a receber, gostaríamos de relembrar que, atualmente, pelas razões por todos conhecidas, se vive um estado de emergência. As limitações ao funcionamento do Consulado-Geral em Paris, daí decorrentes, implicam que este possa apenas dar resposta às situações comprovadamente urgentes”, pode ler-se na página internet do Consulado de Portugal em Paris.

Mas o caso de Paris não é único, contactados pelo BOM DIA, vários consulados lusos na Europa pedem aos portugueses para contactarem os seus serviços apenas em caso de urgência: “se a sua situação não é urgente, não nos contacte, pois se o fizer estará a prejudicar o tratamento das situações urgentes.

Uma das questões mais recebidas pelos consulados portugueses na Europa são relativas às férias. Os diplomatas portugueses são peremptórios: “não temos informação para transmitir quanto à possibilidade de serem efetuadas viagens no próximo Verão”.

Os consulados portugueses estão a assegurar serviços mínimos para casos urgentes, com alguns funcionários nas instalações das chancelarias e outros em regime de teletrabalho.

Segundo as fontes contactadas pelo BOM DIA, o serviço de de marcações habitual só serão retomadas quando a situação decorrente da pandemia o permitir e “nunca antes de 11 de maio”.