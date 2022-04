Consulado português estreita relações com faculdade nos EUA

Durante a sua primeira visita ao Luso-Centro do Bristol Community College (BCC), no passado dia 12 de abril, o novo Cônsul de Portugal em New Bedford, Rogério Lopes, manifestou vontade de colaborar com os responsáveis ​​da escola em iniciativas destinadas a promover a cultura e a língua portuguesas.

O cônsul visitou a coleção de livros e artefactos de língua portuguesa na biblioteca da faculdade, após uma reunião com docentes da BCC.

“Pense em nós como seu amigo, aliado e colaborador”, dirigiu-se a doutora Laura Douglas, presidente do BCC, depois de fornecer uma visão detalhada do modelo de faculdade comunitária, bem como dos programas, cursos e recursos oferecidos na faculdade e dados demográficos de alunos e professores, como noticia o The Herald News.

A presidente também disponibilizou o espaço do auditório da faculdade para aquilo que possam vir a ser eventos consulares. Ambos têm recursos exclusivos, portanto a união das duas instituições será positiva para ambos, como referiu Laura Douglas e subscreveu o Cônsul.

O Doutor Carlos Almeida, diretor do Luso-Centro, fez um breve resumo das atividades que centro realiza e convidou a figura do estado português a participar nos eventos. A faculdade oferece um certificado que prepara os alunos bilingues para trabalharem como intérpretes em vários ambientes comunitários e o Luso-Centro promove um conjunto de atividades culturais e programas educativos ao longo do ano, incluindo a celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, no próximo dia 5 de maio.

O Dr. Almeida salientou ainda que a Luso-Centro e o Instituto Camões de Portugal assinaram um protocolo de cooperação de 5.000 dólares anuais para apoiar as atividades do centro.

As celebrações do Dia Mundial da Língua Portuguesa em New Bedford, no estado do Massachusetts, contarão com a presença da diretora do Centro de Estudos Portugueses da UMass Dartmouth e diretora do corpo docente dos Arquivos Luso-Americanos , para além do Cônsul de Portugal, da presidente da BCC e do diretor do Luso-Centro.

