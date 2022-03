Consulado português em Angola desloca-se a Cabinda

O consulado-geral de Portugal em Luanda vai deslocar os seus funcionários a Cabinda, entre 2 e 4 de abril, para aproximar os seus serviços dos cidadãos, retomando, desta forma, as presenças consulares interrompidas em 2016.

Segundo uma nota divulgada na página oficial do consulado, a deslocação de funcionários dos serviços consulares à província de Cabinda visa aproximar os serviços consulares aos cidadãos nacionais que se encontram em localidades mais distantes, prestando diferentes serviços às comunidades portuguesas ali residentes.

Durante estes três dias, os portugueses em Cabinda poderão solicitar o cartão de cidadão e passaporte e realizar atos de registo civil e notariado, inscrições consulares ou recenseamento eleitoral, entre outros serviços.

A presença consular funcionará nas instalações da empresa Mota-Engil, entre as 08h00 e as 12h00 e entre as 14h00 e as 16h00, devendo seguir-se iniciativas semelhantes nos próximos tempos.

O consulado-geral de Portugal em Luanda afirma estar “empenhado no esforço de aproximação dos serviços consulares aos cidadãos portugueses e a todos os utentes”, prevendo com a progressiva melhoria das condições sanitárias, e em conformidade com as autoridades angolanas, retomar o programa anual de presenças consulares, de acordo com a sua área de jurisdição e a disponibilidade existente.