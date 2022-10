Consulado em Paris tem novo site

O Consulado-Geral de Portugal em Paris lançou na sexta-feira um novo site. “A renovação do site significa uma experiência de navegação mais simples, intuitiva e eficiente para os milhares de utentes que o consultam diariamente”, pode ler-se em comunicado do consulado enviado ao BOM DIA.

O novo design segue a estrutura e grafismo da restante rede consular, e o novo site é adaptado a todas as pessoas, estando agora mais “amigo do utilizador”, afirma o comunicado. Entre outras funcionalidades, o novo site do consulado permite uma pesquisa mais rápida de conteúdos.

Esta reestruturação permite igualmente uma melhor divulgação dos serviços consulares, considerando as autoridades consulares que simplifica “o acesso direto à informação”.

Esta nova versão do site integra uma nova barra de acessos rápidos que direcionam para os menus mais consultados, como “Consulado em Casa”, “Agendamento online”, “Quero tratar de…”, e o “Centro de atendimento Consular”, permitindo assim “maior facilidade na pesquisa e descoberta de conteúdos, maior destaque das notícias, e na partilha de informação em redes sociais”.

O site conta igualmente com um conjunto de outras informações e menus relativos ao posto e à área consular, como é o caso dos menus “Viver em França”, “O Consulado”, “Portugal em França”, mas igualmente relativa a toda a atividade consular como o menu “Assuntos Consulares” que engloba entre outras informações os menus “Permanências Consulares”, “Conselhos aos Viajantes” e “Assistência em Situações de Emergência”.

O Consulado-Geral espera que este novo site “venha ao encontro das expetativas e necessidades de todos”.