Consulado em Paris comemora Dia Europeu da Música

No próximo dia 21 de junho, o Consulado-Geral de Portugal em Paris comemora a música com momentos musicais. Um quarteto de guitarras e a Associação Gaivota marcam presença.

As atuações terão lugar às 11h00 e às 18h00 da próxima terça-feira. O Quarteto “Black & White” tocará diversas músicas do mundo, como de Portugal, Brasil, Argentina, Espanha ou Irlanda, como refere o site oficial do Consulado.

Também a Associação Gaivota vai atuar, num momento em que estão a apresentar o álbum comemorativo dos 20 anos. Chama-se “Vingt ans de Fado” e conta com a presença dos guitarristas Jorge Fernando e Custódio Castelo.

A entrada é livre, como ressalva o Consulado.

