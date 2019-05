Consulado em Montreal tem “empenho e satisfação em servir a comunidade portuguesa”

No segundo dia da sua visita ao Canadá, o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, contactou com entidades da diáspora portuguesa em Montreal.

O governante visitou o Consulado-Geral de Portugal naquela cidade e pôde dialogar com utentes e colaboradores do serviço. Ficou claro o empenho e satisfação em servir a comunidade portuguesa na província do Quebeque, tendo também sido salientados os ganhos salariais de que beneficiaram os colaboradores por via da medida de redução de pagamento em IRS, aprovada em 2018.

José Luís Carneiro dialogou, também, com responsáveis do Centro de Ação Sociocomunitária de Montreal, tendo proposto à sua diretora-geral, Valentina Barbosa, o desenvolvimento de projetos de apoio domiciliário a cidadãos seniores e mais dependentes.

Neste encontro foram também abordados os apoios ao associativismo do Estado Português, que este ano permitiram apoiar três entidades da diáspora portuguesa no Canadá.

José Luís Carneiro visitou também o Centro Comunitário da Missão de Santa Cruz, onde abordou várias das medidas implementadas pelo governo e que têm relevância para os cidadãos portugueses no estrangeiro, como o aumento da validade do cartão de cidadão, a criação de um passaporte com maior número de páginas para passageiros frequentes, a dispensa de tradução de documentos em língua francesa, inglesa e castelhana ou a criação do programa Regressar que possui diversos apoios para os que desejam voltar a Portugal, incluindo na dimensão fiscal.

O governante reuniu também com os responsáveis da Caixa Desjardins Portuguesa, uma entidade de modelo cooperativo que pode funcionar como instrumento de solidariedade e proteção social.

O almoço, que promove produtos locais portugueses naquela cidade, e proporcionou um diálogo com vários luso-canadianos eleitos, entre deputados federais, provinciais e autarcas. Este momento teve lugar no “Portus 360”, unidade de restauração que integra a rede de restaurantes portugueses no estrangeiro.

A última iniciativa do dia foi promovida pela Confraria do Vinho do Porto, que entronizou vários novos confrades. O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas aludiu à longa história do vale do Douro, que possui uma cultura marcada por valores muitos próprios e que teve no vinho do Porto um importante elemento de abertura ao mundo. Assinalou também o significado de aquela cerimónia de entronização ter tido lugar num país ao qual os portugueses foram dos primeiros a chegar e que hoje, tal como Portugal, promove uma agenda de valores humanistas nas organizações multilaterais.

Em todo o programa o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas esteve acompanhado pelo Embaixador de Portugal no Canadá, João da Câmara, pelo Cônsul-geral de Portugal em Montreal, António Barroso, pelo vogal do Instituto Camões, João Neves, e pelo chefe de Gabinete na Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Domingues.