Consulado em Londres aberto ao sábado: uma boa surpresa

A abertura ao sábado do Consulado-Geral de Portugal em Londres foi elogiada por vários utentes, alguns dos quais aguardavam por uma vaga há meses para renovar o passaporte ou Cartão de Cidadão e ponderavam viajar de propósito a Portugal.

“Normalmente demora muito, estava a tentar há dois meses, várias vezes por dia, e ontem [sexta-feira] entrei e consegui uma vaga”, contou Ashish Ramesh, que acompanhou a esposa para esta renovar o Cartão de Cidadão que ia caducar dentro de duas semanas.

Diana Carsane já estava a pensar ir a Portugal para fazer o documento, e sabe de alguns amigos que já viajaram até ao Consulado Geral de Portugal em Manchester, a mais de 300 quilómetros, porque foi onde conseguiram vaga.

“Foi uma surpresa para mim, não sabia que estava aberto ao sábado”, disse à agência Lusa, satisfeita por ter calhado num dia de folga.

Também Sara Santos ficou surpreendida ao conseguir uma vaga através da plataforma de agendamento online para fazer os passaportes dos filhos de quatro e oito anos e teve de telefonar para confirmar que o consulado iria estar aberto ao sábado.

“No site ainda diz que aos sábados estão fechados. É útil porque evita que os miúdos faltem à escola. Normalmente demora tanto conseguir vaga que preferimos fazer em Portugal, quando vamos de férias”, referiu.

José Santos, proprietário de uma empresa de limpezas, conseguiu uma vaga para renovar o passaporte hoje depois de tentar intensivamente durante um dia juntamente com dois colegas, aliciados com a promessa de um almoço.

“Quando consegui até dei um grito!”, surpreendido por a marcação ser logo dois dias depois.

Barcelono Cá pensa que “é uma boa ideia” o consulado abrir ao sábado porque oferece uma opção para quem trabalha durante a semana ou tem de viajar de fora.

No caso deste ajudante de cozinha, conseguiu a vaga para renovar o passaporte à segunda tentativa, apesar de alguns amigos já estarem a tentar há mais tempo.

Desde hoje até ao final do ano, o Consulado-Geral Portugal em Londres vai funcionar aos sábados de manhã, entre as 09:00 e 13:00, exclusivamente para atender pedidos de emissão e renovação do Cartão de Cidadão e do passaporte.

O atendimento é feito apenas por marcação prévia e as vagas serão abertas ao longo de cada semana na Plataforma de Agendamento online do Portal das Comunidades Portuguesas, atualmente o único método, pois deixaram de ser feitas marcações por telefone ou email.

No total, foram disponibilizadas para esta semana 110 vagas de atos únicos para emissão ou renovação simultânea de cartão de cidadão e passaporte, o que significa que poderá ser praticado um total de 220 atos naquele horário.

Porém, o número de vagas depende do número de funcionários disponíveis para fazer estas horas extraordinárias.

O posto tem-se debatido nos últimos anos com um aumento exponencial da procura destes documentos devido à necessidade de os portugueses pedirem o estatuto de residente no âmbito do processo de saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit).

Os constrangimentos ao funcionamento do consulado durante a pandemia covid-19 e as restrições de viagem contribuíram para uma acumulação de pedidos, cuja espera chegou a quase um ano.

“Temos por objetivo reduzir tempos de espera para menos de três meses e ir o mais longe possível para prazos cada vez mais curtos ao nível de emissão e renovação cartões de cidadão e passaportes. A abertura aos sábados contribuirá para isso”, afirmou o cônsul, Luis Leandro da Silva, à agência Lusa.

O funcionamento aos sábados é uma medida “extraordinária” para os próximos três meses, devendo uma avaliação no final do ano analisar as possibilidades de continuar após ter em conta o nível de procura e a disponibilidade de recursos humanos.