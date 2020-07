Consulado de Portugal rebenta pela costuras

Era no mês de Dezembro, reiterado no mês de Fevereiro, que a Dra Berta Nunes afirmava com convicção que com uma “cosmética” informática mais um serviço telefónico em Lisboa, todos os problemas de atendimento no Consulado de Portugal no Luxemburgo ficariam resolvidos até ao mês de Junho.

A demonstração é inequívoca. NÃO FUNCIONA.

Que venham reis e senhoras, poetas, aves e doutores, a vergonha instalou-se e está para durar.

Nunca na vida dos portugueses no Luxemburgo, desde os anos 60 se esperou tanto tempo.

Os funcionários fazem o que podem e Lisboa, o comandante Santos Silva à cabeça, só tem que contratar muito mais pessoal, pelo menos dez para recuperar os atrasos.

Até hoje os Ministros não serviram, nem sequer para me fazer rir.