Consulado de Manchester passa a abrir também aos sábados

No âmbito das iniciativas de apoio à comunidade portuguesa no quadro do processo de saída do Reino Unido da União Europeia, encontra-se em funcionamento, desde 1 de abril de 2019, o Centro de Atendimento Consular para o Reino Unido – Linha Brexit (e outros assuntos consulares).

Pode contactar o Centro de Atendimento de segunda a sexta-feira, entre as 09:00 e as 17:00 horas (hora de Portugal e do Reino Unido), através do número de telefone 020 36 36 84 70 e do endereço de e-mail: cac.ru@ama.pt.

Para além disso, se vive na região consular de Manchester, até 31 de dezembro de 2019, o horário de atendimento neste posto consular será alargado.

Durante a semana, o Consulado-Geral passará a ter o seguinte horário de atendimento: das 08:15 às 12:30 e das 14:10 às 17:0. Estará ainda aberto durante os seguintes sábados:

27 de abril

11 de maio

18 de maio

15 de junho

29 de junho

13 de julho

27 de julho

10 de agosto

24 de agosto

7 de setembro

21 de setembro

12 de outubro

26 de outubro

9 de novembro

23 de novembro

7 de dezembro

14 de dezembro

Aos sábados, o horário de atendimento será das: 09:15 às 12:30 e das 14:10 às 15:45.

O Consulado recorda que o agendamento de marcações para os seguintes atos consulares continuará a ser realizado através do Portal das Comunidades Portuguesas:

Autorização de viagem de menores;

Cartão de cidadão;

Certificado de residência;

Certificação de documentos.

Inscrição consular;

Passaporte;

Reconhecimento de assinatura.

Se tiver dificuldades em agendar uma marcação, deverá consultar o manual de agendamento online.