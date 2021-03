Consulado de Macau e Hong Kong já tem atendimento remoto

O Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong anunciou esta segunda-feira o arranque de um serviço de atendimento remoto para prestar apoio aos portugueses que residem na antiga colónia britânica.

O anúncio surge após queixas de portugueses a viverem em Hong Kong que tinham dificuldades em aceder a serviços básicos consulares como a renovação do passaporte ou do cartão de cidadão.

“O Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong informa que, depois de ultrapassadas todas as questões técnicas e de segurança informática, teve hoje início o novo serviço de Permanências Consulares por atendimento remoto entre este Consulado-Geral e o Consulado Honorário de Portugal em Hong Kong”, indicou a missão diplomática numa nota dirigida à comunidade portuguesa.

“Trata-se de uma solução provisória para satisfazer as necessidades e os pedidos mais urgentes para renovação de Passaporte e de Cartão de Cidadão aos utentes nacionais residentes na RAEHK [Região Administrativa Especial de Hong Kong]”, pode ler-se no mesmo texto.

Os serviços vão vigorar “até ao momento em que for possível retomar as normais permanências consulares mediante a deslocação da funcionária deste Consulado-Geral ao Consulado Honorário em Hong Kong, logo que sejam canceladas as restrições fronteiriças entre as duas regiões administrativas especiais”.

Em caso de urgência na renovação de passaporte ou do cartão de cidadão, o consulado assinalou que pode ser feito o contacto através do endereço eletrónico info@hkportugalcon.org ou do telefone +852 2587 7182.