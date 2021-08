Cônsul no Luxemburgo despede-se a caminho do Qatar

Em mensagem enviada às redações, o cônsul-geral de Portugal no Luxemburgo, Manuel Gomes Samuel, despede-se “com melancolia” da comunidade portuguesa no Luxemburgo.

“Amanhã, 28 do corrente, cumprirei quatro anos como titular do Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo. É o habitual período limite de permanência em funções para um Cônsul-Geral neste posto, mas não deixo de sentir alguma melancolia por sair definitivamente do Luxemburgo, o que é normal”, escreve o diplomata no referido comunicado.

Manuel Gomes Samuel agradece o trabalho dos media em língua portuguesa “ao serviço da nossa Diáspora”, agradecendo, “toda a colaboração que nos prestaram ao longo destes quatro anos”.

O diplomata deixa o Luxemburgo para assumir funções na embaixada portuguesa no Qatar.