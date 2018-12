Cônsul José Manuel Carneiro Mendes é personalidade do ano na Alemanha

“Do norte ao sul, do leste a oeste da Renânia do Norte da Vestefália só se ouvem elogios perante o apoio incondicional do Cônsul-Geral de Portugal em Düsseldorf, José Manuel Carneiro Mendes”, escreve a página Facebook Comunidade Alemanha.

No final do ano, esta página de portugueses na Alemanha destacou que o ano de 2018 teve muito sucesso para toda a comunidade portuguesa pois personalidades foram distinguidas com os diversos prémios: Maria do Céu Campos que no dia 26 de Outubro recebeu a Ehrennadel (a medalha de honra) da cidade de Ravensburg, Artur Domingues que recebeu o prémio cultural da cidade de Paderborn e Mário Santos, ex-diretor do jornal Portugal Post que foi agraciado com a Medalha de Mérito Comunidades Portuguesas Grau Ouro. A página destaca ainda Tiago Pinto Pais, atual diretor do Portugal Post que se destacou no ano de 2018, mas a escolha final recaiu no cônsul José Manuel Carneiro Mendes.

Assim, o Comunidade Alemanha decidiu distinguir o Cônsul-Geral na Renânia do Norte da Vestefália como personalidade do ano de 2018, pela presença nos eventos locais. “Ele está em Emsdetten, ou em Gütersloh, Düsseldorf, Neuss, Colónia ou onde for convidado. Mas também por que “os serviços consulares aumentaram a sua qualidade de uma forma notável”, destaca a página Facebook, acrescentando que “o Cônsul-Geral com o sua forma de gerir e de relacionamento dá provas que é possível e consegue sinergias máximas com todo o associativismo, agentes culturais e representantes da economia”.

Veja uma entrevista realizada pelo BOM DIA a Carneiro Mendes em outubro de 2018: