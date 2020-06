Cônsul-honorário em Clermont-Ferrand: discriminação desapareceu

Enquanto se espera por uma vacina para o Sars-Cov-2, a pandemia de Covid-19 está a trazer para a praça pública algumas hipóteses de tratamento com fármacos bem conhecidos da comunidade médica. Já muito se falou do antiviral remdesivir ou da cloroquina e da hidroxicloroquina, utilizadas para o tratamento da malária/paludismo. A mais recente estrela é a dexametasona, aplaudida pela própria Organização Mundial de Saúde, com algum alívio, como "razão para celebrar".