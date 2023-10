Cônsul em Estugarda na abertura da Feira do Livro de Frankfurt

A 17 de outubro, o Cônsul-Geral de Portugal em Estugarda, Leandro Amado, deslocou-se a Frankfurt para assistir à cerimónia oficial de abertura da Feria do Livro de Frankfurt. Acompanhou-o a Coordenadora Técnica do Escritório Consular em Hattersheim am Main, Sofia Ribas.

Na referida cerimónia discursaram a Presidente da Eslovénia (que este ano é o país-convidado), Nataša Pirc Musar, a Secretária Federal da Cultura, Claudia Roth, a Ministra da Ciência e Cultura do Hesse, Angela Dorn, o Presidente da CM Frankfurt, Mike Josef, o CEO da Feira do Livro de Frankfurt, Jürgen Boos, e a Presidente da Associação dos Livreiros e Editores da Alemanha, Karin Schmidt-Friderichs, além de dois escritores eslovenos: a poeta Miljana Cunta e o filósofo Slavoj Žižek.

Jürgen Boos referiu que, na sua 75ª edição, a Feira contará com 4.200 expositores, provenientes de 95 países, sendo aguardados mais de 300 mil visitantes.

Como é habitual, o setor editorial português estará presente na Frankfurter Buchmesse, que decorrerá até 22 de outubro. “Visite os stands portugueses!”, deixou como conselho na página do consulado, Leandro Amado.

“O Consulado-Geral de Portugal em Estugarda deseja a todos os escritores, editores, tradutores e livreiros portugueses muito sucesso nos contactos desenvolvidos nesta que é a maior feira do livro do mundo”, pode ler-se na página Facebook do consulado.