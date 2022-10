Cônsul-Geral de Portugal em Zurique morre aos 52 anos

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas anunciou esta quinta-feira a morte do Cônsul-Geral de Portugal em Zurique, Paulo Marcelo Lenoir Maia e Silva.

Numa mensagem publicada no Twitter, Paulo Cafôfo, que se encontra numa visita à Suíça, onde vai participar na conferência Portugal+, organizada pelo BOM DIA, diz que recebeu “com grande tristeza” a notícia do falecimento do cônsul-geral de Portugal em Zurique, Paulo Marcelo Lenoir Maia e Silva.

“Portugal perde um diplomata dedicado e fiel no serviço às comunidades”, escreveu o governante.

Nascido em São Paulo, Brasil, em 1970, Paulo Marcelo Lenoir Maia e Silva era licenciado em Relações Internacionais pela Universidade Lusíada.

Da sua experiência consta, entre outras, a participação na Missão de Observação Eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa na Guiné-Bissau, em dezembro de 1999 e em janeiro de 2000.

Passou pelo Protocolo de Estado entre outubro de 2002 a fevereiro de 2003 e desempenhou funções na embaixada em Kinshasa, na República Democrática do Congo. Foi ainda cônsul-geral adjunto em Londres.