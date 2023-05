Cônsul em Estugarda foi ao Café Portugal de Heilbronn

Nas suas habituais visitas à comunidade portuguesa, o cônsul-geral Leandro Amado visitou o Café Portugal, em Heilbronn, cidade localizada a 57 quilómetros a norte de Estugarda.

António Lopes e Maria das Dores Cardoso, ambos naturais do distrito de Viseu, são os proprietários do Café Portugal, desde outubro do ano passado.

“Desde a sua reabertura, este espaço está a ganhar espaço, no norte do Bade-Vurtemberga, como ponto de encontro para portugueses e alemães que apreciam a nossa gastronomia e os nossos vinhos”, informa o consulado na sua página.

O espaço organiza igualmente eventos. O Café Portugal fica na Christopher Str. 47, 74076 Heilbronn