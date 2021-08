Cônsul em Düsseldorf: espero agora poder trabalhar diretamente com a comunidade

Lídia Nabais chegou a Düsseldorf, Alemanha, há exatamente um ano para assumir o cargo de cônsul-geral responsável pela Renânia do Norte-Vestefália, ou seja, em plena pandemia, o que a impossibilitou de conhecer “e confraternizar com a comunidade”. A diplomata espera que este ano a situação se recomponha para começar a trabalhar nesse domínio.

Contudo, a situação de acalmia provocada pela covid deu a Lídia Nabais a possibilidade de se concentrar “no trabalho nos bastidores” em aperfeiçoar os serviços consulares que espera sejam mais eficazes graças aos seus esforços mas também às alterações do regulamento consular e as marcações obrigatórias.

“Ter marcação facilita a vida das pessoas”, defende a cônsul-geral, convicta de que o sistema de marcações é uma vantagem para os utentes. Lídia Nabais reconhece que o atendimento telefónico não é ideal, mas que poderá melhorar quando o serviço centralizado de atendimento chegue aos países germanófonos. “Nós temos enquanto consulado dificuldades em assegurar o atendimento telefónico”, reconhece Lídia Nabais, que apela aos portugueses para consultarem a página do Consulado, onde está a maior parte das informações consolidadas, e ainda a possibilidade de utilizar as mensagens do Facebook.

Lídia Nabais falava ao BOM DIA durante um evento de promoção do Alentejo, em Colónia e Düsseldorf, que mereceu o alto patrocínio do Consulado-Geral. “A diplomacia económica é uma vertente que sempre privilegiei”, explicou, afirmando que é fundamental apoiar este tipo de ações de “produtos de imensa qualidade portugueses”.

A Renânia do Norte-Vestefália, recorda a diplomata, é um mercado enorme e no qual as empresas portuguesas devem apostar, diz Lídia Nabais.

