Cônsul em Düsseldorf despede-se com esperança no futuro da comunidade

José Manuel Carneiro Mendes foi cônsul-geral de Portugal na Renânia do Norte e Vestefália, um dos Estados alemães com uma maior comunidade portuguesa. No momento da partida para rumar ao Canadá, o diplomata português enviou ao BOM DIA uma mensagem de despedida para que seja partilhada com a comunidade portuguesa, e não só, pois Carneiro Mendes vê a comunidade “numa perspectiva mais lata, a todos os meus compatriotas nesta Língua Portuguesa que nos une (ou seja, a todos os membros desta maravilhosa Comunidade portuguesa e Lusófona que reside e trabalha na Renânia do Norte e Vestefália”.

O cônsul agradece ainda a essa comunidade os “fantásticos cinco anos que me proporcionaram” e a todos aqueles que ” contribuíram para facilitar a minha missão, estando aqui na primeira linha os funcionários do Consulado-Geral de Portugal em Düsseldorf”.

Carneiro Mendes deixa uma palavra também sobre a capacidade da comunidade portuguesa na Alemanha “se afirmar mais e melhor na sociedade alemã que a acolheu, tanto cultural, como cívica e, também, politicamente”. O diplomata termina citando John Fitzegerald Kennedy: “não perguntem o que é que o vosso país pode fazer por vós, mas sim o que é que vós podeis fazer pelo vosso país!”.

Leia aqui a mensagem completa de José Manuel Carneiro Mendes:

Minhas caras amigas, meus caros amigos,

agora que esta minha missão como Cônsul Geral de Portugal em Düsseldorf chegou ao fim, quero agradecer-vos a todos, não apenas aos meus conterrâneos mas, de igual modo e numa perspectiva mais lata, a todos os meus compatriotas nesta Língua Portuguesa que nos une (ou seja, a todos os membros desta maravilhosa Comunidade portuguesa e Lusófona que reside e trabalha na Renânia do Norte e Vestefália), estes fantásticos cinco anos que me proporcionaram e que significaram para mim, em termos pessoais e profissionais, um dos momentos mais marcantes da minha carreira como diplomata, de quase trinta anos, ao serviço do Estado Português.

Levo todos, sem exceção (mesmo aqueles que não conheci pessoalmente), no meu coração. E a todos os que contribuíram para facilitar a minha missão, estando aqui na primeira linha os funcionários do Consulado-Geral de Portugal em Düsseldorf, deixo ficar os meus mais profundos agradecimentos.

Desde o primeiro momento em que, ao chegar a Düsseldorf, contactei os primeiros representantes desta Comunidade, que nela acreditei, assim como na sua capacidade para se afirmar mais e melhor na sociedade alemã que a acolheu, tanto cultural, como cívica e, também, politicamente.

Sei que este caminho continuará a ser trilhado, assim como confio em como a sua capacidade para celebrar a Portugalidade, reinventando novas formas de o fazer, continuará a ser uma constante, escavando, cada vez com mais qualidade e empenho, nas raízes das tradições culturais do nosso tão rico passado de lusitaneidade.

Neste enquadramento, permitir-me-ia recordar uma afirmação que ilustra bem o que tem sido feito pela Comunidade Portuguesa na NRW: não perguntem o que é que o vosso país pode fazer por vós, mas sim o que é que vós podeis fazer pelo vosso país!…

Resta-me desejar, a todos e cada um, as maiores Felicidades e Sucesso! Bem hajam!

Veja algumas das imagens que marcaram a missão de Carneiro Mendes em Düsseldorf