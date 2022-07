Cônsul de Estugarda visita cientistas portugueses na Agência Espacial Europeia

O Cônsul-Geral de Portugal em Estugarda, Leandro Amado, visitou no passado dia 5 de julho os cientistas portugueses que trabalham no Centro Europeu de Operações Espaciais (ESOC) da Agência Espacial Europeia (ESA).

O encontro foi organizado pela Diretora do Sistema de Dados, Marta Pantoquilho, que, a exemplo do Chefe de Divisão das Operações das Missões a Marte, Tiago Loureiro, é funcionária do ESOC. A presença de cientistas portugueses no ESOC, que chega a dezanove pessoas no total, é transversal a diversos setores.

“Durante a receção gentilmente organizada para a ocasião, cada um dos cientistas presentes descreveu ao Cônsul-Geral o seu percurso e experiência profissional. Por sua parte, a Coordenadora Técnica do Escritório Consular de Hattersheim am Main, Sofia Ribas, aproveitou para prestar informações acerca dos serviços consulares”, descreve a estrutura consular numa publicação realizada nas redes sociais.