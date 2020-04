Cônsul Carneiro Mendes: juntos havemos de ultrapassar esta crise

O cônsul-geral de Portugal na Renânia do Norte e Vestefália publicou nas redes sociais uma mensagem destinada a toda a “a Comunidade Portuguesa radicada na Renânia do Norte e Vestefália e aos meus amigos que lerem esta mensagem e que estão espalhados um pouco por todo o mundo”.

José Manuel Carneiro Mendes considera que “vivemos tempos difíceis e extraordinários mas estou seguro de que, todos juntos, havemos de os ultrapassar!”.

O cônsul português na Alemanha deixa ainda “a todos em geral e a cada um em particular, bem como às suas famílias, desejo, do fundo do meu coração, uma Feliz e Santa Páscoa”.